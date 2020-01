Mick van Buren kiest na CL-voetbal voor avontuur in de Eredivisie

Mick van Buren gaat spelen voor ADO Den Haag, zo meldt de Eredivisionist maandagavond via de officiële kanalen. Algemeen directeur Mohammed Hamdi maakt tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend dat de aanvaller wordt gehuurd van Slavia Praag, waar hij dit seizoen nog Champions League-voetbal mee speelde. Eerder op de maandag maakte ADO al de transfers van George Thomas en Laurens De Bock bekend.

Van Buren staat al drieënhalf jaar onder contract bij Slavia Praag, waarmee hij dit seizoen nog in de Champions League tegen Borussia Dortmund en Barcelona speelde. De Nederlander was vaker invaller dan basisspeler, waardoor hij nu kiest voor meer speeltijd bij ADO. Van Buren speelde tot op heden 81 wedstrijden voor Slavia Praag, waar hij tot de zomer van 2021 vastligt.

"Ik kijk er erg naar uit om aan te sluiten bij de groep", reageert Van Buren op zijn komst naar ADO in een persbericht. "Ik ben erg gemotiveerd om bij deze mooie club weer in de Eredivisie te kunnen spelen. Ik ga er alles aan doen om ADO Den Haag te helpen met het realiseren van handhaving op het hoogste niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken."

Hamdi is verheugd dat ADO na Sam Stubbs nog drie aanwinsten heeft kunnen begroeten. "Na de teleurstellende eerste seizoenshelft waren we op zoek naar nieuw elan. Dat hebben we nu gevonden. Niet alleen met de nieuwe trainers, maar ook met de vier nieuwe spelers. We zijn ervan overtuigd dat we met deze vier huurlingen, waarvan één met een optie tot koop (De Bock, red.), sterker zijn geworden. De urgentie om de markt nog op te gaan is nu minder hoog geworden, maar we sluiten onze ogen niet voor buitenkansjes die zich nog kunnen aandienen."