FC Utrecht laat overbodige Giovanni Troupée binnen Eredivisie verkassen

Giovanni Troupée wordt door FC Utrecht verhuurd aan FC Twente, zo melden beide clubs maandagavond. De verdediger maakt het seizoen bij de club uit Enschede af. 'Aan het contract van Troupée is bovendien een optie toegevoegd die het voor de Domstedelingen mogelijk maakt de overeenkomst, die nu nog loopt tot medio 2021, met een jaar te verlengen', zo meldt FC Utrecht.

"Er is op dit moment geen garantie op speelminuten voor Giovanni bij FC Utrecht", aldus technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Giovanni gaf aan voor zijn kans te willen gaan bij FC Twente, toen die mogelijkheid zich voordeed. Op zijn leeftijd is het belangrijk om speelminuten te maken. We wensen hem veel succes in Enschede en houden hem uiteraard in de gaten."

"We zijn blij dat we Giovanni Troupée aan de selectie kunnen toevoegen", zegt Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente, op de clubsite. "Giovanni is een offensieve vleugelverdediger die direct inzetbaar is en ons meer opties biedt op de back-posities." Ook Troupée is blij met de overgang, zo laat hij weten op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik hoop dat ik het team kan helpen, verdedigen is uiteraard het belangrijkste, maar ik hoop ook aanvallend wat extra's te kunnen brengen. Omdat ik weinig speelde bij FC Utrecht is de overstap naar FC Twente een ideale oplossing", aldus de verdediger, die in 2015 debuteerde in de hoofdmacht van FC Utrecht. Troupée speelde tot dusver 76 duels in de Eredivisie.