Barcelona ontslaat Ernesto Valverde en stelt direct opvolger aan

Ernesto Valverde is niet langer de trainer van Barcelona, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De positie van de Spaanse trainer stond al enige tijd onder druk en het bestuur van de Catalaanse grootmacht heeft nu definitief besloten om de samenwerking te beëindigen. Valverde, sinds 2017 werkzaam in het Camp Nou, was in Barcelona in de laatste fase van zijn contract aanbeland. De clubleiding had de optie om de verbintenis te verlengen na dit seizoen, maar er gingen al langer verhalen de ronde dat dit geenszins tot de mogelijkheden behoorde.

Barcelona heeft Quique Setién aangesteld als de opvolger van Valverde. Setién tekent voor tweeënhalf jaar (tot medio 2022) in Catalonië. Hij was zeker niet de eerste keuze van de club, die eerder onder meer bij Xavi en Ronald Koeman aanklopte. Setién is een ervaren oefenmeester, die de laatste twee seizoenen bij Real Betis werkzaam was. Afgelopen zomer stopte de Spanjaard bij los Beticos, nadat hij met de club op de tiende plek eindigde in LaLiga. Eerder werkte Setién in Spanje ook bij Las Palmas, Logo, Logroñés en Racing Santander.

Valverde zat afgelopen donderdag tegen Atlético Madrid voor de laatste keer op de bank van Barcelona, dat in de halve finale van de Spaanse Supercup een smadelijke 2-3 nederlaag leed. Na de ontmoeting in Saudi-Arabië brak er een storm aan kritiek los, waardoor het een kwestie van dagen leek voordat Valverde zou worden ontslagen door Barcelona. De 55-jarige coach stond maandagochtend nog op het trainingsveld, waarna een ontmoeting volgde met voorzitter Josep Maria Bartomeu. Laatstgenoemde had echter geen prettige boodschap voor Valverde.

De Spaanse oefenmeester was uiteindelijk tweeënhalf jaar in dienst van Barcelona, dat onder zijn leiding verschillende prijzen in de wacht sleepte. Valverde verlaat de koploper in LaLiga met twee landstitels, een Spaanse beker en een Supercup op zijn palmares. In de Champions League werden geen successen geboekt. Barcelona werd in 2018 in de kwartfinale uitgeschakeld door AS Roma, terwijl Liverpool een jaar later in de halve finale over twee wedstrijden te sterk bleek.

Het is de eerste keer sinds de jaargang 2002/03 dat Barcelona een hoofdtrainer tijdens het lopende seizoen ontslaat. Zeventien jaar geleden werd tussentijds afscheid genomen van Louis van Gaal, die in de zomer van 2002 was teruggekeerd bij de grootmacht uit Catalonië. Vanwege de tegenvallende resultaten werd hij in januari 2003 op non-actief gesteld. Barcelona stond destijds 20 punten achter toenmalig koploper Real Sociedad en eindigde het seizoen uiteindelijk op de zesde plaats, met een achterstand van 22 punten op kampioen Real Madrid.