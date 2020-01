‘Hij is een betere speler dan Georginio Wijnaldum en Mason Mount’

Aston Villa strijdt dit seizoen tegen degradatie, maar desondanks zijn er lichtpuntjes te bespeuren in Birmingham. Jack Grealish kan op complimenten rekenen van Andy Gray, oud-speler van the Villans. Volgens de tegenwoordig als analist werkzame Gray is de middenvelder klaar voor de overstap naar een van de topploegen in de Premier League.

Gray weet dat het moeilijk is voor Grealish om Villa te verlaten, daar de Engelsman een echte jongen van de club is. "Hij houdt van de club en draagt de aanvoerdersband met trots", zegt de analyticus in gesprek met beIN Sports. "Maar Jack is nu 24 jaar oud en ik denk dat hij aan het einde van dit seizoen een keuze moet maken. Ik zeg het niet graag, maar ik verwacht niet dat hij in augustus nog bij Villa speelt."

"Jack is beter dan welke speler ook op het middenveld van Liverpool", vervolgt Gray zijn lofzang. "Hij is beter dan Georginio Wijnaldum en Naby Keïta en krijgt zonder problemen een vaste plaats bij Manchester City. Hij bezit veel meer kwaliteiten dan Phil Foden. Ik denk echt dat Jack van de buitencategorie is." Gray vindt het niet erg dat Grealish weleens teveel risico in zijn spel legt. "Dat zal zo zijn, hij is tenslotte pas 24. Jack heeft een neusje voor de goal, brengt ploeggenoten in stelling en werkt keihard."

"Hij zou ook zo bij Tottenham Hotspur kunnen meedoen. Bij Chelsea is men doorgaans vol lof over Mason Mount, maar ik schat Jack momenteel hoger in dan Mount. Mocht Aston Villa hem na dit seizoen verkopen, dan weet ik zeker dat de topclubs zich verdringen om hem aan te trekken", voegt Gray daaraan toe. Grealish heeft een contract tot medio 2023 op Villa Park, waardoor de club een transfersom kan vragen voor de aanvallende middenvelder.