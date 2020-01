Pérez kijkt in eigen gelederen: ‘Pogba? Ik weet niet wie dat is’

Real Madrid werd afgelopen zomer nog nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Paul Pogba, maar van een akkoord met Manchester United kwam het toen niet. Inmiddels heeft zich met Federico Valverde een nieuwe optie aangediend voor het middenveld en de verwachtingen rondom de 21-jarige Uruguayaan zijn hooggespannen.

Voorzitter Florentino Pérez reageerde zondagavond na de gewonnen Supercopa-finale tegen Atlético Madrid dan ook met een kwinkslag toen hem een vraag gesteld werd over de Fransman: “Paul Pogba? Ik weet niet wie dat is.” Valverde haalde het einde van de wedstrijd niet omdat hij diep in de verlenging een doorgebroken Álvaro Morata neerhaalde en er zo voor zorgde dat zijn ploeg uiteindelijk na strafschoppen met de prijs aan de haal kon gaan. De jongeling werd desondanks vanwege zijn goede spel wel uitgeroepen tot Man of the Match.

“We zullen nooit weten wat er gebeurd zou zijn, maar hij voorkwam wel een duidelijke kans voor Morata. Hierdoor konden wij het op 0-0 houden en de strafschoppenserie bereiken. Valverde is een van onze beste spelers dit seizoen”, ging Pérez verder. De preses is blij dat een gehavend Real Madrid er alsnog in geslaagd is om de eerste prijs van het seizoen de veroveren.

“We kwamen hiernaartoe zonder een aantal belangrijke speler als Eden Hazard, Karim Benzema en Gareth Bale. Zinédine Zidane is er toch in geslaagd om een goed team bij elkaar te krijgen en we hebben de prijs gewonnen. Ik denk dat we op weg zijn om onszelf te hervinden na een kleine dip. Er zijn een paar nieuwe mensen binnengekomen en zij hebben het team weer intensiteit gegeven, we zijn goed op weg”, sloot hij af.