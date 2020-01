ADO Den Haag pikt international van Wales op bij Leicester City

ADO Den Haag verwelkomde onlangs Sam Stubbs als eerste winteraanwinst en de club heeft maandagmiddag ook zijn tweede versterking van januari gepresenteerd. George Thomas komt op huurbasis over van Leicester City en zal de rest van het seizoen voor de ploeg van trainer Alan Pardew spelen, zo maakt ADO bekend via de officiële kanalen.

De 22-jarige Thomas doorliep de jeugdopleiding van Coventry City en streek twee jaar geleden neer bij the Foxes. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten wacht nog op zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van Leicester en speelde zijn duels in de afgelopen voor de Onder-23 van de huidige nummer drie van de Premier League.

ADO wordt de tweede club die Thomas huurt van Leicester, aangezien hij vorig seizoen ook al op tijdelijke basis uitkwam voor het in de League One actieve Scunthorpe United. “Ik wil de fans heel graag laten zien wat ik in huis heb en daarmee een bijdrage leveren aan het team”, reageert de drievoudig international van Wales op zijn overstap.

“Wat voor type speler ik ben? Ik zou mezelf vooral omschrijven als een hardwerkende en creatieve speler, die altijd alles voor het team geeft. Ik word vaak gezien als een veelzijdige speler waarmee de trainer meerdere kanten op kan”, sluit de in Leicester geboren Welshman af.