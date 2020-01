‘Tottenham rondt huurdeal met koopoptie van 75 miljoen maandag af’

Gedson Fernandes werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer Manchester United, Chelsea, West Ham United en Everton en de toekomst van de 21-jarige middenvelder lijkt inderdaad in de Premier League te liggen. Tottenham Hotspur wordt echter de nieuwe werkgever van de jeugdinternational van Portugal, die Benfica daardoor na elf jaar de rug toekeert.

Sky Sports weet te melden dat Fernandes maandag in Londen wordt verwacht om de laatste details rondom zijn overstap glad te strijken. The Spurs hebben nog geen persoonlijk akkoord weten te bereiken met hun beoogde aanwinst, maar de verwachting is dat dit geen problemen op zal leveren. Tottenham huurt Fernandes in eerste instantie voor anderhalf jaar van Benfica en heeft de optie om hem voor 75 miljoen euro definitief in te lijven.

Chelsea deed de Portugese grootmacht een soortgelijke aanbieding, waarbij sprake was van een verplichting tot koop voor 64 miljoen als hij minstens de helft van de wedstrijden tijdens zijn huurperiode zou spelen. Fernandes geeft echter de voorkeur aan een samenwerking met landgenoot José Mourinho, die nu een vervanger heeft weten te strikken voor de geblesseerde Moussa Sissoko. Tottenham betaalt daarnaast een hogere huursom dan the Blues in gedachten hadden.

De jonge middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van 140 miljoen in zijn huidige contract bij Benfica staan, maar de club heeft zich er al bij neergelegd dat het dat bedrag nooit zal ontvangen voor de middenvelder, die inmiddels overhoop zou liggen met trainer Bruno Lage. Fernandes speelde tot nu toe 59 wedstrijden in de hoofdmacht van as Águias.