Juventus ziet Merih Demiral wegvallen met zware blessure

Merih Demiral viel zondagavond in de kraker tegen AS Roma na negentien minuten spelen al uit met een blessure en Juventus heeft maandagochtend geen goed nieuws over de centrale verdediger. La Vecchia Signora laat via de officiële kanalen weten dat de Turk schade aan de kruisband en meniscus van zijn linkerknie heeft opgelopen en in de komende dagen onder het mes zal gaan.

Volgens verschillende Italiaanse media is voor Demiral deelname met Turkije aan het EK van komende zomer in gevaar door de zware kwetsuur. Het lijkt daarnaast uitgesloten dat de verdediger dit seizoen nog in actie komt voor Juventus, aangezien er rekening wordt gehouden met een herstelperiode van zes maanden. Een flinke domper voor Demiral, die de laatste tijd het vertrouwen genoot van trainer Maurizio Sarri.

Demiral kende zondag nog wel een geweldige start tegen Roma, daar de mandekker al na drie minuten de score opende in het Stadio Olimpico. Een kwartier later sloeg het noodlot toe, toen de verdediger na een luchtduel verkeerd terechtkwam en direct naar zijn knie greep. Demiral wilde in eerste instantie nog wel doorspelen, maar werd al snel naar de kant gehaald door Sarri. Matthijs de Ligt nam vervolgens zijn plek over in het hart van de Juventus-verdediging. Demiral werd later met krukken gesignaleerd in de catacomben, waardoor de ernst van de blessure al meteen duidelijk werd.

In de Italiaanse media wordt al benadrukt dat Juventus een andere transferstrategie moet aannemen in deze transferwindow. Naar verluidt mag de aan Arsenal en Leicester City gelinkte Daniele Rugani niet vertrekken, nu Demiral maandenlang niet inzetbaar is. De Italiaan was dit seizoen vierde keus achter Leonardo Bonucci, De Ligt en Demiral en leek daarom tussentijds een overstap te maken. Sarri hoopt dat Giorgio Chiellini, al het gehele seizoen uit de roulatie met een zware kruisbandblessure, in maart weer aansluit bij de hoofdmacht van Juventus.