‘Olympique Lyon breidt zoektocht uit en denkt aan Ajax-doelwit’

Olympique Lyon is niet alleen bezig met het binnenhalen van Villarreal-aanvaller Karl Toko Ekambi. Volgens L’Équipe heeft de Franse club zijn pijlen ook gericht op Jonathan David, die onder contract staat bij AA Gent. De pas negentienjarige aanvaller staat volgens verschillende Belgische media ook in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, FC Porto en Benfica.

David, met een overeenkomst tot 2023 in Gent, viel eerder dit seizoen op door zijn twee doelpunten tegen Saint-Étienne in de groepsfase van de Europa League. De twaalfvoudig international van Canada is sowieso bezig aan een sterk seizoen. David kwam tot dusver tot negen doelpunten en zeven assists in negentien wedstrijden. Gent wil hem daarom niet zomaar laten gaan. Naar verluidt ligt een eventuele transfersom van de jonge aanvaller op twintig miljoen euro.

Ajax en Benfica werden afgelopen zomer al in verband gebracht met David, die in België ook wel de 'Canadese diamant' wordt genoemd. Tot een overgang naar een van deze clubs leidde dat echter niet. FC Porto zou eerder deze maand al een formeel bod hebben neergelegd in Gent. Naar verluidt is er ook vanuit Duitsland volop belangstelling, terwijl naar nu blijkt ook Lyon de verrichtingen van David nauwlettend in de gaten houdt. Les Gones zijn mede door de zware blessure van Memphis Depay op zoek naar aanvallende versterkingen.

David lijkt klaar te zijn voor een transfer, zo blijkt uit een recent interview met Het Laatste Nieuws. "Ik ben er nog niet uit wat me het best zou liggen. Ik heb de kracht voor de Premier League, maar misschien is het beter om nog een tussenstap te zetten, waar ik kan werken aan mijn lichaam en ervaring kan opdoen”, aldus de in New York geboren David. "Ik mag geen stappen overslaan. Waar ik ooit ook naartoe ga: het moet een club zijn waar ik kan spelen, zodat ik nog kan groeien."