‘Goede bekende van Allegri heeft boodschap voor Barcelona’

Ernesto Valverde lijkt te moeten vrezen voor zijn ontslag en in de afgelopen dagen passeerden meerderde namen de revue als mogelijke opvolger van de trainer bij Barcelona. Clubiconen Xavi Hernández en Ronald Koeman zouden al hebben laten weten er geen trek in te hebben om tussentijds in te stappen, terwijl Mauricio Pochettino zondagavond door RAC1 naar voren werd geschoven als de nieuwe favoriet.

Mundo Deportivo meldt maandagochtend dat Massimiliano Allegri zijn naam eveneens op de lijst wil hebben. Een goede bekende van de momenteel werkloze oefenmeester zou Barcelona hebben laten weten dat ‘een voorstel van de Catalaanse club op een positieve ontvangst kan rekenen’ van de kant van de Italiaan.

Valverde: 'Als je verliest gaan de mensen over je praten'

Allegri vertrok afgelopen zomer bij Juventus en heeft zichzelf sindsdien, ondanks verschillende aanbiedingen, nog niet aan een nieuwe club verbonden. De trainer is bezig met het leren van de Engelse taal en wil eigenlijk aankomende zomer pas aan een nieuw project voor de lange termijn beginnen. De kans om per direct aan de slag te kunnen bij Barcelona lijkt voor de coach echter een te mooie kans om te laten lopen.

Volgens dezelfde Catalaanse sportkrant krijgt Valverde maandag ook meer duidelijkheid over zijn toekomst. De Bask leidde maandagochtend nog de groepstraining van Barcelona en heeft ’s middags om 14.00 uur een ontmoeting met voorzitter Josep Maria Bartomeu op de agenda staan. Valverde krijgt dan onder meer te horen hoe het precies zit met de gesprekken die algemeen directeur Òscar Grau en technisch directeur Eric Abidal met Xavi hebben gevoerd.