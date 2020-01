AC Milan haalt routinier op huurbasis binnen na mislopen van Todibo

Simon Kjaer verlaat Atalanta, maar blijft wel actief in de Serie A. Sevilla maakt maandagochtend via de officiële kanalen melding van de verhuur van de centrale verdediger tot het einde van het seizoen aan AC Milan. Tevens is een optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst tussen beide clubs. Kjaer werd dit seizoen door Sevilla verhuurd aan Atalanta, maar mede door de nodige blessures kwam de mandekker tot slechts zes optredens aldaar.

De dertigjarige Kjaer, die in 2017 aantrad bij Sevilla, heeft in Spanje een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt. De centrumverdediger speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer Palermo, VfL Wolfsburg, AS Roma en Fenerbahçe. Daarnaast heeft hij 95 interlands voor Denemarken achter zijn naam staan. Het is nog niet bekend wanneer AC Milan, dat de huurdeal nog niet heeft bevestigd, Kjaer laat debuteren. Het elftal van trainer Stefano Pioli speelt woensdag in de tweede ronde van het bekertoernooi tegen SPAL, terwijl Udinese zondag op bezoek komt in het San Siro.

Milan was ook lange tijd in de markt voor Jean-Clair Todibo, maar de verdediger staat voor een tijdelijke overgang richting Schalke 04. De van Barcelona afkomstige Fransman kwam zondagavond aan in Duitsland om de huurdeal rond te maken. Volgens BILD speelt Todibo tot het einde van deze jaargang voor Schalke, dat daarna de optie heeft om de jongeling definitief over te nemen van Barcelona. Een tegenvaller voor Milan, dat volgens berichten in de Italiaanse media al een akkoord had bereikt met de Spaanse kampioen over een tijdelijke transfer.