‘Aan Feyenoord gelinkte John Guidetti zoekt heil mogelijk buiten Europa’

Feyenoord is deze maand op zoek naar een nieuwe spits en onder meer de naam van John Guidetti passeerde in de afgelopen weken de revue in De Kuip. De Zweed kende al eerder een zeer succesvol seizoen in Rotterdam en hij wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oude club.

Guidetti lijkt echter niet bovenaan het lijstje te staan bij Feyenoord en onder meer Jeremain Lens, Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov passeerden al de revue als mogelijke aanwinsten. Zondagavond kwam daar ook Róbert Bozenik van MSK Zilina bij en de twintigjarige Slowaak lijkt momenteel de topkandidaat te zijn.

Guidetti heeft daarnaast meer opties. Marca weet maandag namelijk te melden dat het Mexicaanse Cruz Azul de aanvaller graag over zou willen nemen van Alavés, dat de nu 27-jarige spits in de zomer van 2018 voor vier miljoen overnam van Celta de Vigo.

De 28-voudig international van Zweden komt echter nauwelijks in de plannen van trainer Asier Garitano voor en wist dit seizoen nog niet te scoren in LaLiga. De Basken zouden hem dan ook graag van de hand doen om hun salariskosten omlaag te brengen en hebben een transfersom van 2,5 miljoen euro in gedachten voor Guidetti.