Iniesta laakt handelswijze Barcelona en laat zich uit over Xavi en Koeman

Barcelona is op zoek naar een nieuwe trainer, terwijl Ernesto Valverde niet eens is ontslagen. Volgens Spaanse media is de huidige coach van Barcelona bijzonder teleurgesteld in de gang van zaken en ook Andrés Iniesta vindt dat de handelswijze van de club niet de schoonheidsprijs verdient. “Als het waar is, dan is het lelijk”, aldus de ex-speler van Barça.

De clubleiding van Barcelona reisde reeds af naar Qater om aan Xavi te vragen of hij in wil stappen als nieuwe trainer. Ronald Koeman werd echter ook benaderd, zo bevestigde hij tegenover de NOS. De bondscoach van Oranje heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Barcelona ooit graag een keer zou trainen, maar hij wil het Nederlands elftal niet in de steek laten op weg naar het EK en heeft daarom bedankt voor de eer.

Valverde: 'Als je verliest gaan de mensen over je praten'

Iniesta begrijpt dat Barcelona in een lastige situatie verkeert, maar vindt dat er niet goed mee om wordt gesprongen. “Ik vind dat er altijd respect moet zijn voor de trainer. Zijn situatie is nu zeer verzwakt”, zo zegt de middenvelder van Vissel Kobe in een interview met Onda Cero. “Ik heb een goede band met de trainer. We praten soms met elkaar. Of je nu wel of niet achter de trainer staat; dit is voor niemand een plezierige situatie. Niet voor de trainer, niet voor het team en niet voor de fans.”

Xavi en Koeman lijken de twee topkandidaten om Valverde op te volgen. “Koeman heeft veel ervaring en Xavi begint net”, aldus Iniesta over de bondscoach van Oranje en de trainer van Al-Sadd. “Maar vaak hoeft ervaring niets te zeggen. Beiden hebben een verleden bij Barça en kennen de club.” Zelf zit Iniesta nog niet te wachten op het trainerschap. “Ik heb mijn papieren nog niet, maar wil die wel halen. Ik heb echter nog wat werk te verrichten op het veld. Ik wil volgend seizoen nog door.”