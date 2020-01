Paco Casal zit PSV halfjaar na mislukte deal van vijftien miljoen opnieuw dwars

PSV hoopt Gastón Pereiro deze maand nog te kunnen slijten. De Uruguayaanse aanvallende middenvelder is bij de Eindhovenaren in het bezit van een aflopende verbintenis en dreigt transfervrij de deur uit te lopen. Dat PSV momenteel in de wachtkamer zit, heeft volgens De Telegraaf te maken met de rol van diens zaakwaarnemer Paco Casal.

Een halfjaar geleden had PSV al een overeenkomst van vijftien miljoen euro met Spartak Moskou over Peireiro, maar door zijn belangenbehartiger ging er destijds een streep door een overstap naar Rusland. Nu is het FC Cincinatti van trainer Ron Jans in de markt voor de 24-jarige Uruguayaan. De Telegraaf schrijft dat het bod vanuit de Verenigde Staten ‘dusdanig’ is, dat PSV er wel gaat uitkomen met Cincinatti. Ook Pereiro zou positief tegenover een overstap naar de Major League Soccer staan.

Het staat in contrast met een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad, dat wist te melden dat Pereiro niks ziet in een overstap naar de Verenigde Staten. Het regionale dagblad noemde ook Fiorentina en Watford als belangstellenden voor Pereiro. PSV zit hoe dan ook voorlopig in de wachtkamer, aangezien de Eindhovenaren de aanvallende middenvelder graag van de hand willen doen nu er nog een transfersom aan hem overgehouden kan worden.

PSV telde in de zomer van 2015 6,5 miljoen neer om Pereiro over te nemen van het Uruguayaanse Nacional. De Eindhovenaren lijken er in ieder geval rekening mee te moeten houden dat hij met verlies verkocht gaat worden. De Telegraaf stelt dat er met twee à drie miljoen nog een ‘fractie’ van de vijftien miljoen van afgelopen zomer opgestreken kan worden als Pereiro deze maand vertrekt. Pereiro speelde dit seizoen tot dusver acht wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor twee doelpunten.