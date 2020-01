De Telegraaf: Kenneth Vermeer dicht bij vertrek bij Feyenoord

Kenneth Vermeer is dicht bij een vertrek bij Feyenoord, zo schrijft De Telegraaf maandag. De eerste doelman van de Rotterdammers kan een contract tekenen bij LA Galaxy in de Major League Soccer. Vermeer wacht op groen licht van zijn huidige werkgever, maar volgens de krant is de kans groot dat Feyenoord zal meewerken aan een vertrek. Vermeer heeft een aflopend contract in De Kuip.

Trainer Dick Advocaat moet samen met de huidige technisch directeuren Sjaak Troost en Frank Arnesen bepalen of Feyenoord bereid is om Vermeer transfervrij naar de Verenigde Staten te laten gaan. Vermeer is een van de best verdienende spelers in de Feyenoord-selectie en met zijn vertrek zou er ruimte vrijkomen in het budget. Bovendien heeft de club Justin Bijlow achter de hand. Hij kreeg eerder al het vertrouwen van Giovanni van Bronckhorst. Bijlow verloor echter zjin basisplaats door een zware voetblessure, die hem bijna een half jaar aan de kant hield.

De ex-doelman van Ajax staat welwillend tegenover een verhuizing naar de Verenigde Staten. Hij bracht eerder al een bezoek aan Los Angeles en heeft zich al verdiept in de MLS. Vermeer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog graag een buitenlands avontuur aan wil gaan. De 34-jarige doelman heeft volgens De Telegraaf de ambitie om zijn loopbaan af te sluiten in Amerika en deze kans krijgt hij nu in deze transferperiode van LA Galaxy.

Winnie Haatrecht, zaakwaarnemer van de vijfvoudig Oranje-international, is met Feyenoord in gesprek over een mogelijke transfer. De overstap kan voor beide partijen interessant zijn, omdat Advocaat dan geld vrij ziet komen in het salarisbudget om zijn selectie te versterken. De trainer heeft bij de clubleiding aangedrongen op de komst van twee spelers: een spits en een middenvelder.

Vermeer werd opgeleid door Ajax en haalde daar het eerste elftal. Hij verloor de concurrentiestrijd van Jasper Cillessen en stapte in de zomer van 2014 voor een miljoen euro over naar Feyenoord. In De Kuip groeide hij uit tot eerste keeper, maar hij wist zijn basisplaats niet vast te houden. In het seizoen 2017/18 werd hij nog verhuurd aan Club Brugge. Dit seizoen mag hij zich weer eerste doelman noemen.