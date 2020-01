Botsing met Matthijs de Ligt lijkt AS Roma-smaakmaker EK te kosten

Merih Demiral viel zondagavond al vroeg uit tijdens de kraker tussen Juventus en AS Roma en de Turkse stopper was niet de enige speler die voortijdig naar de kant moest. Nicolò Zaniolo kwam na ruim een halfuur spelen in botsing met invaller Matthijs de Ligt en heeft daarbij een zware blessure opgelopen.

Zaniolo kwam na een indrukwekkende solo door toedoen van Adrien Rabiot hard in aanraking met De Ligt en schreeuwde het meteen uit van de pijn. Na een minutenlange behandeling op het veld werd hij uiteindelijk duidelijk aangeslagen op een brancard naar de zijlijn gereden en in het Stadio Olimpico werd meteen gevreesd voor een zware blessure.

Deze angst wordt nu bewaarheid, aangezien i Giallorossi niet lang na afloop van de met 1-2 verloren wedstrijd via de officiële kanalen naar buiten brengen dat Zaniolo zijn kruisband heeft gescheurd. De twintigjarige spelmaker werd nog tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis vervoerd en zal maandag meteen onder het mes gaan.

Deze blessure komt als een dreun voor de vijfvoudig international van Italië, die normaal gesproken een streep zal moeten zetten door het EK van aankomende zomer. Of voor Demiral hetzelfde geldt is overigens nog niet duidelijk: de verdediger kwam na een luchtduel ongelukkig neer en greep daarna meteen naar zijn knie. Juventus heeft echter nog geen update over hem naar buiten gebracht.