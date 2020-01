Dubbelslag van Neymar is niet genoeg in spektakelstuk met zes doelpunten

Paris Saint-Germain heeft zondagavond het spektakelstuk tegen AS Monaco niet weten te winnen: 3-3. Les Parisiens keken in de eerste helft op een gegeven moment tegen een achterstand aan, maar nog voor de rust werd de schade hersteld. Na de thee kwam AS Monaco echter nog tot scoren, waardoor de clubs de punten moeten delen. PSG blijft wel fier aan kop gaan in de Ligue 1, terwijl AS Monaco op plek acht van de ranglijst blijft steken.

Neymar had zijn ploeg na drie minuten al op voorsprong gezet. De verdediging van Monaco verloor de Braziliaan uit het oog, waarna de aanvaller simpel kon scoren: 1-0. De bezoekers sloegen echter hard terug en stonden na een kwartier spelen zelfs op een 1-2 voorsprong. Gelson Martins mocht de eerste treffer van de Monegasken voor zijn rekening nemen na voorbereidend werk van onder anderen Wissam Ben Yedder, waarna laatstgenoemde speler in de counter wist toe te slaan: 1-2.

De ploeg van Thomas Tuchel raakte echter niet in paniek en stond bij de rust alweer op voorsprong. Een eigen doelpunt van Fodé Ballo-Touré bracht PSG op gelijke hoogte en Neymar mocht vanaf de penaltystip de 3-2 produceren. Monaco probeerde in de tweede helft op zoek te gaan naar de 3-3, maar PSG hield tot halverwege het tweede bedrijf goed stand. Invaller Islam Slimani zorgde echter alsnog voor de puntendeling.

De aanvaller kon profiteren van een schot uit de tweede lijn die half gekraakt werd. De Algerijn stond niet buitenspel en kon zodoende binnentikken: 3-3. Tuchel probeerde met het inbrengen van onder anderen Edinson Cavani nog een overwinning uit het vuur te slepen, maar dit bleek tevergeefs. Mede door het goede keeperswerk van Keylor Navas mocht de thuisploeg nog blij zijn met een punt.