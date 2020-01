Demiral eist met goal en blessure hoofdrol op in veelbewogen kraker

Juventus heeft zondagavond optimaal geprofiteerd van het puntverlies dat Internazionale zaterdagavond leed tegen Atalanta. De regerend landskampioen rekende zelf met 1-2 af met AS Roma en gaat daardoor met een voorsprong van twee punten op i Nerazzurri aan kop in de Serie A. Matthijs de Ligt moest tijdens het duel in Rome in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank, maar kwam na negentien minuten spelen al in het veld voor de geblesseerde Merih Demiral, die overigens ook de openingstreffer voor zijn rekening had genomen. Aan de kant van de thuisploeg wordt gevreesd dat Nicolò Zaniolo lang uitgeschakeld zal zijn met een zware knieblessure.

De Ligt zag vanuit de dug-out hoe Demiral na een paar minuten de kraker in het Stadio Olimpico al open wist te breken. Paulo Dybala stuurde een vrije trap de zestien meter in, waarna de verdediger met enig fortuin voor zijn eerst doelpunt in dienst van La Vecchia Signora kon tekenen. De slechte start van de thuisploeg werd een minuut of zeven later verder versterkt na een overtreding in het strafschopgebied van Jordan Veretout op Dybala. Cristiano Ronaldo ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje en de sterspeler knalde de bal hard langs Pau López.

Na deze twee doelpunten verplaatste de aandacht op het veld zich naar twee blessuregevallen die weleens vervelend uit zouden kunnen pakken. Demiral moest zich na nog geen twintig minuten laten vervangen door De Ligt nadat hij verkeerd terechtkwam na een luchtduel en gevreesd wordt dat de Turk een forse knieblessure heeft opgelopen. Zaniolo treft mogelijk hetzelfde lot, aangezien de smaakmaker van Roma na een indrukwekkende solo in botsing kwam met De Ligt, die hier overigens een gele kaart voor ontving.

De jongeling moest in tranen met een brancard van het veld af en werd tijdens de wedstrijd nog naar het ziekenhuis vervoerd. Tussen deze momenten door waren er via Lorenzo Pellegrini en Ronaldo kansen voor beide partijen, maar gescoord werd er niet meer voor de rust. I Giallorossi moesten daarom in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer en Edin Dzeko was met een schot op de paal dicht bij een treffer. Met nog dik twintig minuten te gaan kreeg ook Roma een strafschop na een ongelukkige handsbal van Alex Sandro en Diego Perotti bracht zijn ploeg weer op een doelpunt van Juventus.

Sarri greep hierna in door Gonzalo Higuaín in te brengen voor Dybala en de spelmaker was duidelijk niet te spreken over deze wissel. De zet van Sarri werd echter bijna een gouden toen Higuaín niet lang na zijn entree wist te scoren, maar zijn doelpunt uiteindelijk afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Roma bleef daardoor binnen schootsafstand en drong in de laatste tien minuten nadrukkelijk aan. Dichterbij dan een kopbal van Aleksandar Kolarov, die met een uitstekende redding werd gepareerd door Wojciech Szcezsny, en een wild schot uit kansrijke positie van Pellegrini na goed ingrijpen van De Ligt kwamen de Romeinen echter niet meer.