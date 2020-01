‘Barça komt uit bij ‘trainer die nooit in Camp Nou zou kunnen werken’’

De positie van Ernesto Valverde als trainer van Barcelona ligt flink over vuur en de Catalanen zouden Xavi en Ronald Koeman al hebben benaderd om het stokje over te nemen. De huidige coach van Al Sadd en de bondscoach van het Nederlands elftal hebben de Spaanse grootmacht echter een ‘nee’ verkocht, waardoor Barcelona verder zal moeten zoeken.

RAC1 weet zondagavond te melden dat de koploper van LaLiga zijn pijlen heeft gericht op Mauricio Pochettino. De Argentijn werd halverwege november de laan uitgestuurd bij Tottenham Hotspur en is daardoor, in tegenstelling tot de andere kandidaten, direct beschikbaar.

De komst van Pochettino kan op goedkeuring rekenen van voorzitter Josep Maria Bartomeu, het bestuur en de directie van de Catalanen. Binnen de kleedkamer zou de oefenmeester ook gezien worden als een geschikte kandidaat: Pochettino geldt als een trainer die voor een ommekeer kan zorgen en bovendien een aanvallende speelstijl hanteert.

Of de coach zelf oren heeft naar een dienstverband in het Camp Nou is overigens nog de vraag. Pochettino heeft als speler een verleden bij stadsgenoot Espanyol en heeft in het verleden weleens laten optekenen dat hij vanwege zijn liefde voor los Periquitos ‘nooit voor de buurman zou kunnen werken’.