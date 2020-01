Real Madrid verslaat Atlético Madrid in zenuwslopende finale

Real Madrid heeft zondagavond beslag gelegd op de Supercopa. In Saudi-Arabië was de formatie van Zinédine Zidane na strafschoppen te sterk voor rivaal Atlético Madrid. In het King Abdullah Sports City waren de twee topclubs uit Madrid aan elkaar gewaagd, waarbij beide doelmannen zich af en toe moesten inspannen om de nul te houden: 0-0. Het duel draaide uiteindelijk uit op een penaltyserie waarin Real veel beter bleek: 4-1.

Atlético leek in de eerste helft de meeste aanspraak op de openingstreffer te maken, maar aan beide kanten van het veld konden weinig grote kansen worden genoteerd. In de beginfase had Atlético het betere van het spel en ook enkele mogelijkheden, maar doelman Thibaut Courtois had weinig te duchten van de stadsgenoot. Naarmate het eerste bedrijf vorderde werd Real af en toe gevaarlijk, maar kopballen van Isco en Casemiro sorteerden niet het gewenste effect.

Na de onderbreking viel er eveneens weinig te beleven. Luka Jovic was aan de kant van Real de gevaarlijkste man, maar ook de spits kon niet tot scoren komen. Halverwege de tweede helft was Jovc wel belangrijk met een voorzet op Federico Valverde, maar de middenvelder slaagde erin om de bal via zijn eigen been naast te koppen. Naarmate het einde van de tweede helft naderde, kwamen er meer mogelijkheden aan beide kanten, onder anderen voor Álvaro Morata.

De spits kon zijn ploeg vijf minuten voor tijd de voorsprong schenken na een goede pass van Kieran Trippier, maar Courtois kon redding brengen op de matige poging van de aanvaller. Jan Oblak moest ook nog in actie komen: de Sloveen redde bij een poging van Rodrygo. In de extra tijd was Atlético dicht bij de winnende treffer, mede door een rode kaart van Valverde, maar de ploeg van Diego Simeone kon niet tot scoren komen. Het duel eindigde in een penalty's en deze werden beter genomen door Real.