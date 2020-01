VI: Spierings heeft avontuur te pakken en gaat fors meer verdienen

Stijn Spierings staat voor een transfer, zo meldt Voetbal International zondagavond. RKC Waalwijk meldde eerder al dat de middenvelder aan het onderhandelen is met een andere club en nu meldt het weekblad dat Levski Sofia de volgende bestemming van Spierings zal zijn. De middenvelder lag nog tot komende zomer vast bij RKC.

De hekkensluiter van de Eredivisie probeerde de afgelopen maanden meerdere keren om het contract van de 23-jarige spelmaker te verlengen. Spierings wilde echter niet akkoord gaan met de voorstellen en loerde op een avontuur in het buitenland. Met het Bulgaarse Levski Sofia heeft Spierings zijn gewenste transfer te pakken, zo klinkt het.

Levski Sofia heeft naar verluidt op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Spierings, die bij Levski 'fors meer geld' gaat verdienen. RKC ontvangt een transfersom voor de aanvallende middenvelder, maar een bedrag wordt niet genoemd. Spierings reisde eerder al niet met de selectie van RKC mee naar het trainingskamp in afwachting van een transfer.

"De afgelopen periode hebben we meerdere gesprekken met Stijn gevoerd om hem te overtuigen het seizoen bij RKC af te maken", liet algemeen directeur Frank van Mosselveld weten op de clubsite. "Stijn heeft echter aangegeven nu graag een volgende stap in zijn carrière te willen maken. Er is concrete belangstelling van meerdere clubs en het leek ons dan ook onverstandig om Stijn mee te nemen ter voorbereiding op de cruciale wedstrijden die voor de deur staan."