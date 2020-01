De Telegraaf legt uit waarom Koeman resoluut reageerde op Barcelona

Ronald Koeman is inderdaad door Barcelona benaderd, zo meldt De Telegraaf zondagavond. Catalunya Radio meldde eerder op de zondag dat Barcelona in de bondscoach van Oranje de onmiddellijke vervanger ziet van Ernesto Valverde. De krant meldt echter eveneens dat Koeman, net als oud-middenvelder Xavi, Barcelona heeft geweigerd. Koeman wenste zondag niet in te gaan op de contacten tussen hem en Barcelona.

'Voor Koeman staat het Nederlands elftal met het EK op komst op 1 en hij piekert er niet over om op dit moment Oranje in de steek te laten', zo klinkt het. Koeman heeft bij de leiding van Barcelona én bij de aanhang wel een goede reputatie, zo verzekert De Telegraaf. 'Het publiek ziet Koeman graag komen en door de sportieve problemen van het elftal onder de huidige coach Ernesto Valverde moet er snel iets gebeuren in Barcelona', zo klinkt het.

Valverde: 'Als je verliest gaan de mensen over je praten'

Volgens het dagblad maakt Koeman op dit moment 'helemaal geen aanstalten' om te vertrekken bij Oranje. 'Financieel heeft Barcelona hem, zonder te hebben onderhandeld, vele malen meer te bieden dan de KNVB. Dat het zijn wens is om ooit nog terug te keren als coach in het Camp Nou is een publiek geheim. Koeman heeft die ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken, maar hij doet dat niet ten koste van het Nederlands elftal op dit moment.'

'Daarvoor is zijn band met de spelers te goed', vervolgt de krant. Men benadrukt dat ook 'de klap' van de blessure van Memphis Depay, en dus het slinken van EK-succes, Koeman niet op andere gedachten heeft gebracht. 'Toch is ook dat geen reden om nu in te gaan op de avances van Barcelona', zo luidt het oordeel. 'Koeman neemt bovendien het risico dat Barcelona bij een andere coach uitkomt, die zich voor langere tijd aan de club bindt. Daardoor zou hij zichzelf ook buitenspel kunnen zetten voor een positie bij zijn oude werkgever ná het EK.'