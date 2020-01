Manchester United zet in op deal van zeventig miljoen

Manchester United gaat Boubakary Soumaré nog minstens een keer scouten. Daarna wordt besloten of Lille OSC een bod ontvangt voor de middenvelder. (Sunday Express)

Sheffield United aast op verdedigende versterkingen. In dat kader kan Ipswich Town een bod verwachten op Luke Woolfenden. (Sheffield Star)

willen twee spelers, onder wie Marcos Rojo, gebruiken in een deal van zeventig miljoen euro voor de middenvelder van Sporting Portugal.

Tino Kadewere heeft over belangstelling niets te klagen. De aanvaller van Le Havre wordt gevolgd door Aston Villa, Newcastle United, Tottenham Hotspur en Norwich City. (Football Insider)

De komst van Cenk Tosun heeft gevolgen voor Connor Wickham. Crystal Palace is van plan de aanvaller te verhuren aan Sheffield Wednesday. (Daily Mail)