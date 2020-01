NEC begint goed aan 2020 en klimt met drie punten naar linkerrijtje

NEC heeft de eerste competitiewedstrijd na de winterstop in een overwinning omgezet. De Nijmegenaren waren zondag in eigen huis nipt te sterk voor FC Den Bosch, dat een doelpunt van Jonathan Okita niet te boven kon komen: 1-0. NEC stijgt door de zege naar de achtste plek van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl FC Den Bosch op de elfde positie blijft steken.

Voorafgaand aan het eerste duel van 2020 werd middels een minuut stilte aandacht geschonken aan alle overledenen van 2019. Daarna begonnen beide ploegen aan de hervatting in de Keuken Kampioen Divisie, met Den Bosch dat behoorlijk voortvarend van start ging. Ruben Rodrigues had de score na vijftien minuten kunnen openen, maar NEC-verdediger Josef Kvída haalde de bal net op tijd van de lijn. Zes minuten later ontstond er wederom een grote kans voor de bezoekers. Oussama Bouyaghlafen kreeg de bal echter verkeerd op zijn voet, waardoor de grote mogelijkheid verloren ging.

NEC kon daar in aanvallend opzicht bitter weinig tegenover stellen. Kansen werden nauwelijks afgedwongen en schoten op doel werden dan ook niet genoteerd. Desondanks ging de thuisspelende ploeg met een 1-0 voorsprong halverwege de kleedkamer in. Verdediger Stefan Velkov verspeelde de bal vier minuten voor rust op knullige wijze en diens fout werd gelijk genadeloos afgestraft door NEC. De vrijgespeelde Jonathan Okita schoot de bal hard en laag achter Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. Ondanks het overwicht gingen de bezoekers uit Den Bosch derhalve met een achterstand rusten.

Den Bosch hoopte na de onderbreking de gelijkmaker te produceren, maar het was NEC dat het dichtst bij een goal was. Jellert van Landschoot mocht uithalen en raakte met zijn poging de lat. Aan de andere kant van het veld moest doelman Mattijs Branderhorst af en toe van zich laten horen, onder meer bij een schot van Danny Verbeek. Naast enkele reddingen van Van der Steen viel er weinig meer te noteren in de tweede helft, waardoor NEC na negentig minuten spelen mocht juichen vanwege de drie behaalde punten.