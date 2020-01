Ten Hag: ‘Ik denk dat deze optie de meest logische en beste is’

Erik ten Hag kijkt met een goed gevoel terug op het trainingskamp van Ajax in Qatar. De oefenwedstrijden tegen KAS Eupen (2-0) en Club Brugge (3-1) werden winnend afgesloten en aanstormende talenten als Ryan Gravenberch en Lassina Traoré lieten een goede indruk achter. Met de komst van Ryan Babel, gehuurd van Galatasaray, heeft Ten Hag luxeproblemen in de aanvalslinie van Ajax in aanloop naar de hervatting van de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam op 19 januari.

"We hebben een goede week gehad", vertelt Ten Hag zondag in gesprek met De Telegraaf. "Ik denk dat we klaar zijn voor de herstart. De komende weken gaan we nog wel een aantal accenten zetten en ook Ryan Babel inpassen. Hoe gaan we dat neerzetten?" Ten Hag geeft zelf het antwoord. "Babel kan rechts spelen, Babel kan in de spits spelen. Traoré kan niet aan de zijkant spelen. Dat is een echte puntspeler. Dat was een overweging. Maar daarnaast dient hij zich ook echt aan als optie. We hebben er voorin een extra optie bij."

Ryan Babel terug in Amterdam: 'Ik denk dat ik roze haar zo laat'

Gravenberch haalde net als Traoré een ruime voldoende in de vriendschappelijke ontmoeting met Club. Ten Hag is tevreden over de ontwikkeling van de middenvelder, maar plaatst desondanks ook enkele kritische kanttekeningen. "Hij had een aantal weergaloze acties, maar hij mag op eigen helft geen balverlies lijden. Dan moet hij toch sneller handelen", zo oordeelt de Ajax-trainer. "Ik denk wel, dat hij het naar behoren heeft ingevuld." Ten Hag haalde Gravenberch uit voorzorg naar de kant, want de jongeling kampte met kleine pijntjes. "Dat is ook logisch bij een jonge speler na zo’n pittige week. Ik wilde verder geen risico lopen met hem, al had ik liever gehad, dat hij wat langer had kunnen spelen."

Ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op Daley Blind, die vanwege een ontstoken hartspier niet in actie mag komen voor Ajax. Tegen Club vormden Joël Veltman en Lisandro Martínez het hart van de defensie en het is goed mogelijk dat voornoemde spelers ook tegen Sparta aan de aftrap verschijnen. "Dat is heel aannemelijk. Je ziet deze wedstrijd ook weer dat het ontzettend stabiel staat. We hebben andere opties en die hebben we deze week ook geprobeerd, maar ik denk dat deze optie op dit moment de meest logische en beste is."