Go Ahead Eagles start ongeslagen aan 2020 en evenaart stokoud record

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag een record van ruim een eeuw oud geëvenaard. Het elftal van trainer Jack de Gier is door het 1-1 gelijkspel tegen Almere City negentien duels op rij ongeslagen, inclusief bekerduels. Het oude record, uit de jaargang 1917/18, kan volgende week tegen FC Den Bosch verbroken worden. De thuisspelende ploeg dwong de nodige mogelijkheden af in het eerste duel van 2020, maar winst bleef desondanks uit. Go Ahead staat voorlopig vijfde in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Almere City de negende positie inneemt.

Thomas Verheydt, afgelopen seizoen nog uitkomend voor Go Ahead, leek de bezoekers uit Almere na zeventien minuten op voorsprong te brengen. Zijn treffer uit de rebound werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Daarna was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Almere City. Maël Corboz, Martijn Berden en Elmo Lieftink kwamen allemaal in kansrijke positie, maar doelman Joshua Smits en zijn verdedigers hielden de thuisclub telkens van scoren af. Aan de andere kant redde doelman Hobie Verhulst tot tweemaal toe op fabelachtige wijze bij inzetten van Nick Venema. Kort voor het rustsignaal kopte Verheydt nog tegen de lat.

Ook na rust ging Go Ahead naarstig op zoek naar de openingstreffer. Lieftink zag vijf minuten na de hervatting een kopbal maar net naast het doel verdwijnen, terwijl Smits tien minuten later bekwaam redde op een boogballetje van Richard van der Venne. Almere City liet zich ook gelden, met Ricardo Kip die twintig minuten voor tijd alleen op Verhulst afging. Zijn wippertje vloog over de sluitpost heen, maar gelukkig voor Go Ahead ook over het doel. Twee minuten later was het wel raak. Delvecchio Blackson gaf een afgemeten voorzet op James Efmorfidis. Laatstgenoemde rondde van dichtbij vervolgens beheerst af.

De euforie aan de zijde van Almere City was echter van korte duur. Go Ahead tekende met nog een kwartier op de klok voor de gelijkmaker. Kersverse invaller Adrian Edqvist had een vrije doorgang richting Smits en plaatste de bal in de hoek, tot grote vreugde van de Deventer aanhang. Edqvist werd enigszins geholpen door Almere City-middenvelder Damon Mirani, die de bal ongelukkig met zijn hand verlengde. Invaller Maarten Pouwels kreeg de bal ver in blessuretijd nog voor zijn voeten, terwijl hij alleen voor de keeper stond. De boomlange spits werd echter gestuit door de alerte Smits. Kort voor het eindsignaal werd een inzet van Edqvist nog van de lijn gehaald. Bij Almere City liep kersverse aanwinst Ruud Boymans nog enige tijd warm, maar een invalbeurt werd hem niet gegund door trainer Ole Tobiasen.