‘ADO doet zaken met Leicester City en huurt Welsh international’

ADO Den Haag doet voor de derde keer in deze transferperiode zaken in Engeland, zo weet Voetbal International zondag te melden. De 22-jarige vleugelaanvaller George Thomas wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Leicester City. De tussentijdse aanwinst van ADO heeft drie interlands namens Wales achter zijn naam staan. ADO speelt hiermee in op het aanstaande vertrek van Elson Hooi, die op weg is naar het Israëlische Hapoel Ra'annana.

Thomas doorliep de jeugdopleiding van Coventry City en werd in 2017 overgenomen door Leicester. De Welshman zat dit seizoen drie keer bij de wedstrijdselectie van the Foxes, maar manager Brendan Rodgers gunde de jonge aanvaller geen speeltijd. Thomas staat voor zijn tweede verhuurperiode, want Leicester stuurde hem vorig seizoen tijdelijk naar Scunthorpe United. Zijn contract bij de nummer twee in de Premier League loopt na deze jaargang af.

ADO-trainer Alan Pardew verwelkomt dus voor de derde keer in een kort tijdsbestek een nieuwe speler in Den Haag. Afgelopen woensdag werd wereldkundig gemaakt dat centrumverdediger Sam Stubbs, afkomstig van Middlesbrough, tot het einde van het seizoen op huurbasis voor ADO uitkomt. Drie dagen later volgde het nieuws dat vleugelverdediger Laurens De Bock tijdelijk de overstap maakt van Leeds United naar de nummer zeventien in de Eredivisie.

Tegenover het trio aanwinsten staat het vertrek van Pawel Cibicki uit Den Haag. ADO meldde zaterdag dat aanvaller, afgelopen zomer gehaald als opvolger van de vertrokken Nasser El Khayati, teruggekeerd is naar Leeds. Cibicki kwam in totaal tot vier optredens voor ADO, maar sinds september had de aanvaller geen speelminuten gemaakt. Daarnaast lijkt Robin Polley te vertrekken uit het Cars Jeans Stadion. De verdediger krijgt de gelegenheid om ervaring op te doen bij FC Dordrecht, hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.