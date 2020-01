‘Ajax heeft de financiële ruimte om daar een specialist voor aan te stellen’

Ajax kreeg tijdens het trainingskamp in Qatar hulp van ingooicoach Thomas Grönnemark, die sinds 2018 ook bij Liverpool werkzaam is. Stijn Vreven, die bij FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag indruk maakte met zijn verre ingooien, snapt de beslissing van Ajax wel om voor dit spelonderdeel hulp van buitenaf in te roepen. Ook voormalig bondscoach Bert van Marwijk is overwegend positief over het inzetten van Grönnemark.

Volgens Vreven, thans trainer van Lokeren, worden wedstrijden steeds vaker beslist door standaardsituaties. "Ajax heeft de financiële ruimte om daar een specialist voor aan te stellen. Waarom zou je het laten?", vraagt de oud-verdediger zich hardop af in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Je zal er een goal door maken die de titel oplevert. Dan is het de investering al waard. Ik snap best dat mensen zeggen: doe eens even normaal. Moeten die profs nu heel lullig leren een balletje in te gooien? Maar zoals je merkt: ik juich het wel toe."

Van Marwijk hekelt de negatieve reacties op de keuze van Ajax om een ingooicoach in te huren. In zijn optiek staat de voetbalwereld nog steeds bol van het conservatisme. "Je kunt de reacties zo uittekenen als een trainer van een topclub daaraan begint. Dan word je belachelijk gemaakt door de buitenwereld en misschien ook wel door de spelers. Het staat een beetje klungelig, maar het is wel de moeite waard", aldus Van Marwijk, die heel goed snapt dat Grönnemark ook door Liverpool wordt ingezet. "Pas als deze trainer op de foto naast Jürgen Klopp staat, is dat wat anders. Dat zegt wel genoeg."

Het verkeerd ingooien door spelers is Van Marwijk al langere tijd een doorn in het oog. "Want dat levert zo ongelofelijk veel onnodig balverlies op. Dan kun je de bal beter ver weg van je eigen helft naar de tegenstander gooien. Dat levert minder gevaar op." De ex-trainer van onder meer Feyenoord en Borussia Dortmund vindt het heel normaal dat er extra wordt gelet op ingooien, want dat gebeurt ook bij hoekschoppen en vrije trappen. "Ik denk dat we een ingooi op sommige plekken van het veld ook zo moeten benaderen."