Zondag, 12 Januari 2020

Arteta kijkt voor versterking rond bij AC Milan

Emre Can heeft een aanbieding van Manchester United naast zich neergelegd. De middenvelder wil uit respect voor zijn voormalige werkgever Liverpool niet naar Old Trafford verhuizen. (Tuttosport)

Jérémie Boga kan terugkeren naar Engeland. De middenvelder van Sassuolo, die eerder voor Chelsea en Birmingham City speelde, is in beeld bij Everton en West Ham United. (Daily Star)

Mikel Arteta is gecharmeerd van Hakan Calhanoglu. De manager van Arsenal wil de middenvelder van AC Milan in eerste instantie op huurbasis naar Londen halen. (Daily Mirror)

Dries Mertens is met Chelsea in gesprek over een dienstverband. De Belg lijkt aankomende zomer met een aflopend contract bij Napoli te vertrekken en kan daardoor transfervrij aan de slag in Londen. (The Sun)

Het is maar de vraag of Arsenal Eddie Nketiah nog aan Birmingham City gaat verhuren. Met Aston Villa en Norwich City hebben zich namelijk ook twee gegadigden uit de Premier League gemeld voor de spits. (The Sun)