Luuk de Jong maakt in vijfklapper einde aan doelpuntendroogte

Luuk de Jong heeft eindelijk weer weten te scoren voor Sevilla. De Nederlandse aanvaller opende de score in het duel met Escobedo (0-5), uitkomend in de Tercera División, het vierde niveau van Spanje. Het betrof een wedstrijd in de tweede ronde van de Copa del Rey. De afgelopen zomer van PSV overgenomen spits betaalde het vertrouwen terug van trainer Julen Lopetegui, die hem een basisplaats schonk.

De Jong profiteerde na ruim een kwartier spelen van een klutssituatie voor het doel van Escodebo en schoot onberispelijk raak. Het was de eerste treffer van de Oranje-international in meer dan twee maanden. De overige doelpunten in de ruime bekerzege kwamen op naam van Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Óliver Torres. De Jong werd na 78 minuten afgelost door Javier Chicarito Hernández.

Het laatste doelpunt van De Jong werd genoteerd op 10 november van vorig jaar. Hij groeide toen uit tot matchwinner in de derby met stadgenoot Real Betis (1-2). Sindsdien scoorde De Jong niet meer, al bleef Lopetegui vertrouwen houden in de Nederlander. De Jong kreeg nog regelmatig een basisplaats in de afgelopen twee maanden, al moest de voormalige PSV'er het begin januari tegen Athletic Club (1-1) doen met een rol als invaller.

Vanwege de doelpuntendroogte gingen er al verhalen rond in de Spaanse media dat technisch directeur Monchi op zoek zou zijn naar versterkingen voor de aanvalslinie. Aanwinsten zijn echter tot dusver niet gepresenteerd. Sevilla nam wel afscheid van Munas Dubbar, die voor twaalf miljoen euro de overstap maakte naar het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder. Daarnaast wordt Hernández, die De Jong zondag vervang, gelinkt aan een overstap richting Los Angeles Galaxy. Een definitieve deal tussen beide clubs is echter nog niet van de grond gekomen.