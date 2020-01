MVV geeft zege in Limburgse derby uit handen na krankzinnige slotfase

De Limburgse derby tussen Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Vlak voor tijd kwamen de bezoekers op 0-2 via Koen Kostons, maar door twee goals in blessuretijd kwam Roda terug tot 2-2. Scheidsrechter Pol van Boekel was genoodzaakt om het duel in de openingsfase twee keer te staken nadat supporters vuurwerk afstaken.

Van Boekel legde het spel al snel stil en moest dat na een kwartier spelen opnieuw doen. Een zware rookwolk ontstond achter het doel bij de harde kern van Roda, terwijl er ook knal- en siervuurwerk werd afgestoken. Na ongeveer tien minuten besloot Van Boekel het duel weer te hervatten. Tegenover FOX Sports liet hij weten dat het de laatste kans was voor de fans. “Als er nog een keer vuurwerk wordt afgestoken, wordt de wedstrijd definitief gestaakt”, aldus de arbiter. Zover kwam het niet, want in het restant van de wedstrijd hielden de fans zich rustig.

Niet lang na de onderbreking dacht MVV op voorsprong te komen via Joshua Holtby. Hij kopte raak, maar omdat Schroijen zijn tegenstander had geduwd, keurde Van Boekel de treffer af. Het werd een open wedstrijd met veel mogelijkheden voor beide ploegen. Met nog twintig minuten voor tijd was het Schroijen die de score opende. Op aangeven van Thijmen Goppel werkte hij een voorzet tegen de touwen: 0-1. Roda had nog genoeg tijd om wat terug te doen en kreeg direct na de goal van Schroijen een enorme kans om op gelijke hoogte te komen. Ronald Alberg werd vrijgespeeld bij de tweede paal en kon van dichtbij scoren, maar MVV-keeper Nigel Bertrams kon de gelijkmaker voorkomen.

Roda JC was genoodzaakt om meer risico te nemen in de jacht op de gelijkmaker. Daarbij gaf de thuisploeg veel ruimte weg en dat leverde bijna de 0-2 op. Holtby probeerde het met het hoofd, maar stuitte op Tom Muyters. Vlak voor tijd werd het alsnog 0-2 door een prachtige goal van Kostons. Hij werd de diepte ingestuurd en scoorde met een fraai wippertje. Met een marge van twee doelpunten leek de wedstrijd gespeeld en dacht MVV de overwinning binnen te hebben. Roda zette echter nog even aan en wist een punt uit het vuur te slepen.

Vlak voor tijd ging Schroijen gigantisch in de fout. Met een te korte terugspeelbal zette hij Alberg vrij voor de keeper. De aanvaller van Roda JC omspeelde Nigel Bertrams en bezorgde Roda de aansluitingstreffer. Het geloof bij de thuisploeg was volledig terug en de druk op de achterhoede van de bezoekers groeide. In blessuretijd was het Bertrams die blunderde bij een hoekschop, waarna Ike Ugbo de 2-2 kon maken en Roda JC daarmee nog een punt bezorgde.