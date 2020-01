‘Xavi zet Barcelona na drie gesprekken voorlopig in de wachtkamer’

Xavi wordt voorlopig niet de trainer van Barcelona, zo meldt El Mundo Deportivo. Na drie gesprekken met Óscar Grau en Eric Abidal van de Spaanse grootmacht heeft de trainer van Al-Sadd besloten om zijn contract in Doha uit te dienen. Naar verluidt wilde de clubleiding van Barça dat Xavi direct zou instappen. Voorlopig lijkt Ernesto Valverde aan te blijven. Het is niet uitgesloten dat Xavi na dit seizoen alsnog bij Barcelona terugkeert en het stokje van Valverde overneemt.

Valverde staat al langere tijd onder druk bij Barcelona. Na de 2-3 nederlaag tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup werd in de Spaanse media volop gespeculeerd over een nieuwe trainer. De naam van Ronald Koeman werd genoemd en de bondscoach van Oranje zou kandidaat zijn om volgend seizoen aan de slag te gaan in het Camp Nou.

Algemeen directeur Grau reisde vervolgens samen met technisch directeur Abidal af naar Qatar om te praten met Xavi. De oud-middenvelder gaf aan graag aan de slag te willen gaan bij Barcelona en hij denkt er ook klaar voor te zijn. Echter, hij wil zijn contract in Qatar uitdienen, zo klinkt het nu. Volgens Spaanse media gaan beide partijen na dit seizoen opnieuw met elkaar om de tafel.

Xavi bevestigde zaterdag nog dat hij heeft gesproken met de clubleiding van Barcelona. “Maar ze waren ook hier om te kijken hoe Ousmane Dembélé herstelde van zijn blessure. Dat is alles. Het spijt me, ik kan niet meer informatie geven. Ja, ik was met Abidal. Hij is mijn vriend. Dat is alles. Mijn focus ligt bij Al-Sadd en ik respecteer Valverde”, aldus Xavi, die aan de tand werd gevoeld over zijn gevoelens voor Barcelona. “Trainer zijn van Barcelona is mijn droom, dat kan ik niet verbergen. Dat heb ik heel vaak gezegd, in veel interviews. Iedereen weet dat.”