AC Milan laat miskoop van 35 miljoen euro terugkeren bij oude liefde

Mattia Caldara vervolgt zijn loopbaan bij Atalanta, zo maakt de club zondag wereldkundig. De 25-jarige centrale verdediger wordt de komende achttien maanden gehuurd van AC Milan. Er is tevens een optie tot koop bedongen in de overeenkomst. Caldara, sinds 2018 uitkomend in het San Siro, heeft in Milaan een doorlopend contract tot na afloop van het seizoen 2022/23. Vanwege blessureleed kwam hij aldaar tot slechts twee optredens.

"Ik ben emotioneel, maar ook gelukkig om hier weer te zijn", vertelt Caldara op het YouTube-kanaal van Atalanta. De huurling doorliep de jeugdopleiding van de club uit Bergamo en speelde tussen 2013 en 2017 in de hoofdmacht. "Ik zie de terugkeer bij Atalanta als een nieuwe start in mijn loopbaan, want ik heb al anderhalf jaar niet meer gespeeld (vanwege aanhoudende achillespeesproblemen, red.). Ik zal hard moeten werken om hier een vaste plaats te veroveren."

Caldara heeft Atalanta sinds zijn vertrek bijna drie jaar geleden zien groeien. De formatie van onder meer Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens staat vijfde in de Serie A. Daarnaast wacht een tweeluik met Valencia in de achtste finale van de Champions League. "Die wedstrijden worden heel belangrijk", benadrukt Caldara "Het is ongelooflijk dat Atalanta dit heeft weten te bereiken. Dat was een aantal jaar geleden echt ondenkbaar geweest."

De verdediger werd in 2018 door AC Milan voor 35 miljoen euro overgenomen van Juventus, een transferbedrag dat over twee jaar werd uitgesmeerd. Leonardo Bonucci bewandelde onder ongeveer dezelfde voorwaarden de omgekeerde weg en tekende bij Juventus. Caldara, tweevoudig international van Italië, kwam in zijn eerste periode bij Atalanta tot 10 doelpunten en 2 assists in 66 wedstrijden.