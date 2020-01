MVV-supporters vernielen en bekladden spelersbus Roda JC Kerkrade

De derby tussen Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht is zondagmiddag al tweemaal stilgelegd door arbiter Pol van Boekel vanwege vuurwerk op de tribunes. Een dag voor de Limburgse ontmoeting waren er echter ook al schermutselingen. De spelersbus van Roda JC is erstig vernield, zo weet onder meer De Limburger te melden. Er zijn meerdere ruiten ingeslagen en op de zijkant van de bus is met graffiti de naam van MVV gespoten over het logo van Roda JC heen.

De spelersbus van Roda JC is in de nacht van vrijdag op zaterdag vernield, zo laat een woordvoerder van de club uit Kerkrade weten. De zegsman spreekt tegenover bovengenoemde krant van een 'smakeloze actie'. "Wij betreuren dit enorm." Het is nog niet duidelijk wie er achter de vernielingen zitten. Op de sociale media wordt overwegend negatief gereageerd op het incident met de spelersbus van Roda JC.

De spelersbus van @rodajckerkrade is vernield en beklad met een leus van aartsrivaal MVV. Een en ander is gebeurd daags voor de veelbesproken derby tussen de beide Limburgse clubs in #Kerkrade. Dat blijkt uit informatie en foto's waar ZO-NWS over beschikt. https://t.co/8Ahg1AtASU pic.twitter.com/qNxLf0eoyv — ZO-NWS (@ZO_NWS) January 11, 2020

Bij MVV is men enorm teleurgesteld. "Dit is werk van vandalen, dit heeft niks met voetbal te maken", zegt directeur Paul Penders in een reactie aan De Limburger. "Dit is verschrikkelijk, we staan machteloos tegenover mensen die zoiets doen. Dit soort vandalen realiseert zich niet wat voor gevolgen zo’n actie kan hebben. Dit kan weer olie op het vuur gooien, terwijl we er juist alles aan doen om de derby zo normaal mogelijk te laten verlopen."

De vorige derby in Maastricht, in september van vorig jaar, lag enige tijd stil omdat Roda-speler Jordy Croux, met een verleden bij MVV, door supporters van MVV werd bekogeld met bier en andere voorwerpen. In het verdere verleden was waren er ook geregeld incidenten bij duels tussen beide clubs.