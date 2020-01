Roda JC - MVV binnen een kwartier tot twee keer toe gestaakt

De wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht is zondagmiddag in de openingsfase twee keer gestaakt. Scheidsrechter Pol van Boekel legde het duel in de eerste minuut al stil nadat supporters vuurwerk afstaken. Niet lang daarna werd het spel weer hervat, maar na zestien minuten spelen was de arbiter opnieuw genoodzaakt om het duel te staken.

Na iets meer dan een kwartier spelen staken fans sier- en knalvuurwerk af, terwijl er achter het doel een grote zwarte rookwolk ontstond. Daarop besloot Van Boekel het duel stil te leggen en de kleedkamer op te zoeken. “Pol wil graag fluiten, maar hij wordt kort gehouden door de mensen die ervoor gestudeerd hebben”, zei Hans Kraay junior bij FOX Sports nadat hij een bezoek had gebracht aan de kleedkamer van de arbiters.

In de catacomben van het stadion proberen de spelers warm te blijven. “Van Boekel en de spelers willen graag door. Maar er komt ook een politieagent uit de kleedkamer, dus er is hoog overleg”, aldus verslaggever Leo Oldenburger. De stadionspeaker heeft de supporters inmiddels verzocht om te stoppen met het afsteken van vuurwerk.

De wedstrijd is inmiddels weer hervat, maar wanneer er nog een keer vuurwerk wordt afgestoken, zal Van Boekel het duel definitief staken. "We hebben net met de autoriteiten afgesproken dat dit de laatste kans is. De eerstvolgende keer dat er vuurwerk wordt afgestoken of op het veld komt dan staak ik het definitief."