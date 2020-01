Conte slaat terug na kritische vraag over Alexis Sánchez: ‘Ik ben niet gek’

Internazionale hield zaterdag met veel pijn en moeite een punt over aan het thuisduel met Atalanta (1-1). Samir Handanovic ontpopte zich in de slotfase tot de grote held, want de doelman keerde een strafschop van Luis Muriel. Na afloop kreeg Antonio Conte vooral vragen over het niet inbrengen van Alexis Sánchez en de trainer van Inter was daar duidelijk niet van gediend.

"Jullie brengen Sánchez naar voren", laat Conte na afloop optekenen in de Italiaanse media. "Nou heren, spelers moeten wel fit zijn om aan een wedstrijd mee te doen. Ik ben niet gek. Dus ik ben of achterlijk, of ik doe mezelf graag pijn. Ik denk dat een plus een twee maakt. Als ik iemand niet opstel is dat met een reden. Dat is niet omdat ik een Hara-Kiri (traditionele vorm van zelfmoord voor de samoerai in Japan, red.) wil opvoeren of omdat ik helemaal gestoord ben."

Antonio Conte: 'Ik moet 'topclub' Atalanta complimenten maken voor hun spel'

"In de aanloop naar deze wedstrijd miste ik vier spelers", vervolgt Conte zijn uitleg. "Atalanta speelt altijd op een intense manier, met veel fysieke kracht. We hebben alles in de strijd gegooid om de wedstrijd te winnen. Ik kan de spelers dan ook niets kwalijk nemen. Nicolò Barella was geschorst en Matias Vecino had een kuitblessure. Ik probeer Alexis Sánchez helemaal fit te krijgen. In mijn optiek doen we er momenteel alles aan om door een moeilijke fase heen te komen."

Sánchez, die lange tijd kampte met een voetblessure, zat in de laatste twee wedstrijden op de bank bij Inter. Speeltijd als invaller is hem echter nog niet gegund door Conte. Tot dusver kwam de Chileense aanvaller pas tot vier optredens in het shirt van de koploper in de Serie A. Sánchez, met een contract tot medio 2022 bij Manchester United, speelt tot het einde van deze jaargang op huurbasis voor Inter.