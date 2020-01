Nicolás Tagliafico: ‘Ik wil het record verbreken van Darío Cvitanich’

Nicolás Tagliafico kon Ajax al na een halfjaar verlaten en stond ook afgelopen zomer in de belangstelling van diverse clubs uit het buitenland. Desondanks koos de Argentijnse linksback ervoor om zijn huidige werkgever trouw te blijven en die keuze is tot dusver goed uitgepakt. Tegenover FOX Sports laat de 25-voudig interntaional weten dat hij het nog altijd goed naar zijn zin heeft bij de regerend landskampioen en dat hij aast op een Argentijns record in het Ajax-shirt.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars slaagde er vorig jaar in om een aantal sterkhouders in huis te houden, onder wie Tagliafico. “Dat was een goede beslissing", reageert de 27-jarige verdediger. "Ik voel me op m'n gemak hier in Amsterdam. We hebben al een koers bepaald. Onze speelstijl kunnen we zowel in Nederland als in Europa implementeren. Dat is voor een speler het belangrijkste. Wij willen de beste zijn.”

Tagliafico werd afgelopen zomer in verband met diverse clubs uit het buitenland, waaronder Atlético Madrid. Hij besloot echter zijn toekomst aan Ajax te verbinden. “Ik snap hoe ze hier willen spelen dus was het geen probleem om hier te blijven. In tegendeel, ik voel me hier goed. En ik ben ook gebleven omdat ik voel dat de club kan winnen. We kunnen doorgaan met winnen en dan titels binnenhalen.”

Tagliafico staat er bij Ajax om bekend dat hij zich graag voorin meldt en zo nu en dan een doelpunt meepikt. Dit seizoen staat zijn teller op drie goals. "Ik heb een nieuwe kant van mezelf leren kennen, een soort spits. Want ik heb veel goals gemaakt”, aldus de back, die de meest scorende Argentijn in het shirt van Ajax wil worden. “Ik wil het record verbreken van Darío Cvitanich, de Argentijn met de meeste goals voor Ajax. Dus ik moet er nog een paar maken."

Cvitanich, die momenteel speelt voor het Argentijnse Racing Club, kwam in 42 wedstrijden tot 13 treffers vor Ajax. Tagliafico heeft dat aantal bijna bereikt, want hij scoorde tot dusver twaalf keer namens de Amsterdammers.