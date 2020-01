Liverpool wil Turkse keeper en biedt Loris Karius aan

AC Milan kijkt rond in de Premier League voor een vervanger van de bijna naar Aston Villa vertrokken José Manuel Reina. Asmir Begovic van Bournemouth staat bovenaan het lijstje in het San Siro. (Sky Italia)

Manchester United gaat de strijd aan met Chelsea om Issa Diop. The Red Devils willen een bod van 47 miljoen euro op de centrale verdediger neerleggen bij West Ham United. (The Sun)

Fiorentina denkt na over een vertrek van Federico Chiesa. La Viola kan met het geld dat de aanvaller, die wordt genoemd bij Liverpool, Juventus en Internazionale, opbrengt meer ‘leiders’ in de kleedkamer halen. (Diverse Italiaanse media)

Een scout van Manchester United was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Girondins Bordeaux en Olympique Lyon. Hij was daar om spits Moussa Dembélé, die trefzeker was, aan het werk te zien. (Diverse Franse media)