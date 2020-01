Quincy Promes uit bewondering voor tiener: ‘Ik ben groot fan van hem’

Quincy Promes is klaar voor de eerste officiële wedstrijd van Ajax in het nieuwe kalenderjaar, komend weekeinde tegen Sparta Rotterdam. De aanvaller raakte op 1 december in het competitieduel bij FC Twente geblesseerd en maakte zaterdag in het oefenduel met Club Brugge zijn rentree in de basiself. Hij stond zestig minuten op het veld.

“Dat was van tevoren afgesproken”, vertelt Promes via de officiële kanalen van Ajax. “Ik denk dat ik wel heb gepiekt qua inhoud. Het is eerlijk gezegd nog wennen, ik was wel moe. Maar uiteindelijk is dit weer een stap om helemaal honderd procent fit te worden. Ik ben zeker klaar voor de wedstrijd tegen Sparta.”

Promes genoot van zijn aanwezigheid op het veld. “Dit was de zesde week dat ik eruit was. Het is natuurlijk extra lekker dat ik weer terug ben. Ik heb ook nog een goaltje meegepikt, ik voel me goed.” Promes erkent dat hij eerder had moeten scoren. “Het vizier was niet helemaal op scherp. Uiteindelijk scoorde ik toch. Ik heb een goede wedstrijd qua inhoud afgemaakt en nu kan ik op naar de competitie.”

Voor Promes was het de eerste keer dat hij samen met de achttienjarige Lassina Traoré op het veld stond. “Ik ben groot fan van hem. Hij heeft diepgang, hij is sterk, jong, leergierig en hij is heel functioneel in het team. Hij heeft kwaliteiten die wij nodig hebben. Hij houdt de bal goed vast, wint zijn duels en daardoor kunnen wij er omheen bewegen.”