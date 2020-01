Handanovic voorkomt stunt van De Roon en Hateboer in Milaan

De ontmoeting tussen Internazionale en Atalanta in de Serie A is zaterdagavond onbeslist geëindigd. De krachtmeting in het Giuseppe Meazza eindigde in 1-1 en zodoende overnacht het team van Antonio Conte weliswaar als koploper, maar kan Juventus zondag bij winst op AS Roma een gat van twee punten slaan: 46 om 45. Atalanta komt op zijn beurt op 35 punten, evenveel als nummer vier AS Roma.

Inter, met Stefan de Vrij als centrale verdediger in een 3-5-2-systeem, ging na een onderhoudende eerste helft met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Conte maakte in de openingsfase een gedreven indruk en ging na vier minuten al aan de leiding. De wisselwerking tussen Lautaro Martinez en Romelu Lukaku bleek weer goud waard. Na een slimme één-twee met de Belg kon Rafael Toloi de Argentijn niet afstoppen en moest ook Pierluigi Gollini het antwoord schuldig blijven: 1-0.

Niet veel later hing ook de 2-0 in de lucht toen de defensie van Atalanta, met Marten de Roon, Hans Hateboer en Gosens in de basis, ternauwernood een subtiele chip van Martinez onschadelijk konden maken. Atalanta herstelde zich echter naarmate de eerste helft vorderde en had kansen om de nadelige marge nog voor rust weg te poetsen. Met name Duvan Zapata zorgde continu voor gevaar, maar het was Toloi die de grootste kans op de 1-1 kreeg. Samir Handanovic kon zijn kopbal maar half keren, waarna de rebound van de verdediger naast het doel van i Nerazzurri ging.

In de tweede helft kwam het initiatief van Atalanta; Inter leunde op de voorsprong en leek genoegen te nemen met het loeren op een tegenaanval. Het harde werken van het team van Gian Piero Gasperini werd een kwartier voor tijd beloond. Een voorzet vanaf rechts van Josip Ilicic werd twee keer van richting veranderd, waarna de vrijgelaten Goses bij de tweede paal de bal achter Handanovic werkte: 1-1.

De noodzaak van het boeken van drie punten drong vervolgens door tot Inter, maar het team van Conte ontsnapte in de slotminuten door het oog van de naald. Na een onhandige charge van Alessandro Bastoni op Ruslan Malinovskiy kregen de bezoekers een penalty en ging Luis Muriel achter de bal staan. Handanovic raadde de intenties van de aanvaller van Atalanta en voorkwam een dure thuisnederlaag.