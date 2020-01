Klopp: ‘Heel erg bedankt aan degene die dit stadion heeft gebouwd’

Manager Jürgen Klopp van Liverpool was na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (0-1) 'in de wolken'. De oefenmeester vond de nipte zege van zijn ploeg, die tot stand kwam door een fraai doelpunt van Roberto Firmino, meer dan verdiend. "Ik ben heel blij met het resultaat, maar we moeten het hebben over de prestatie", zegt Klopp tegenover Sky Sports.

"We hadden meer doelpunten moeten maken, dat is de waarheid. We moeten eerlijk naar onszelf toe zijn. We konden vaker scoren en hadden dat ook moeten doen, zeker in een stadion als dit tegen een team als Tottenham." Klopp vond dat de tegenstander erg verdedigend voor de dag kwam. "Het was een heel intense wedstrijd. Je mag verwachten dat een team 'diep' verdedigt, maar in de eerste helft speelden ze 4-6-0. Als het makkelijk was om hier te winnen, zou iedereen het doen."

Het was de eerste keer dat Klopp als manager in het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur was, dat vorig jaar geopend werd. De Duitser is enorm onder de indruk van de faciliteiten van het bouwwerk. "Heel erg bedankt aan degene die dit stadion heeft gebouwd, want de kleedkamer voor de uitpartij is de beste die ik ooit gezien heb. Normaal gesproken maken ze de kleedkamers van uitteams klein, maar dit is excellent.

Manager José Mourinho van the Spurs verraste zijn collega van de tegenpartij met het opstellen van rechtsback Japhet Tanganga, die zijn Premier League-debuut maakte voor de Londenaren. "Ik kende hem niet en was verrast", reageert Klopp. "Onze wedstrijdanalist vertelde me vandaag over hem. Hij heeft heel goed gespeeld. Mooi voor hem dat het publiek zijn naam scandeerde. Was het zijn eerste competitiewedstrijd? Heel indrukwekkend."