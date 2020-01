‘Nummer 34 van Duitsland’ trakteert Bayern München op flink pak slaag

Bayern München heeft in een oefenwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg een ruime nederlaag geïncasseerd. Het werd in Nürnberg liefst 5-2 voor de nummer zestien van de 2. Bundesliga. Het team van Hansi Flick was vrijdag teruggekeerd van een trainingskamp in Qatar en hervat de competitie vrijdagavond uit tegen Hertha BSC.

Flick stelde zijn waarschijnlijke basiself in Berlijn op, met de kanttekening dat Robert Lewandowski vrijdag waarschijnlijk definitief hersteld zal zijn van een kleine operatie aan zijn lies: Manuel Neuer, Benjamion Pavard, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Thomas Müller, Philippe Coutinho en Ivan Perisic. Laatstgenoemde nam de plek van Lewandowski in.

Bayern maakte in de eerste helft een goede indruk, maar kwam na dik twintig minuten toch met 1-0 achter: een volley van Michael Frey door de benen van Boateng. Elf minuten voor rust kwam de ploeg van Flick op 1-1: na een combinatie met zowel Goretzka als Müller tekende Davies voor de gelijkmaker én de ruststand. In de rust wisselde Flick zijn complete elftal, terwijl de thuisploeg tien wijzigingen in de basiself doorvoerde.

Het jonge elftal van Bayern had veel moeite met Nürnberg, dat achttien seconden na de pauze al op 2-1 kwam en uiteindelijk binnen een kwartier driemaal scoorde. Michaël Cuisance miste nog een strafschop namens Bayern, waarna Robin Hack een kwartier voor tijd de vijfde treffer maakte. Timothy Tillman maakte de eretreffer namens der Rekordmeister: 5-2.

Flick maakte na afloop duidelijk dat niemand in paniek hoeft te zijn. “We hebben een week lang een intensief trainingskamp gehad, we hebben een lange vlucht achter de rug, maar we kunnen natuurlijk niet tevreden zijn. In de eerste helft heb ik het een en ander gezien waar ik tevreden over ben. Maar ook waar ik niet tevreden over kan zijn. In de tweede helft werden we een beetje overlopen. We hebben nog werk te doen tot vrijdag. Hoe de jonge spelers het hebben gedaan? Het is een leerproces, daar horen dit soort wedstrijden nou eenmaal bij.”