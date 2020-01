David Ospina gaat hopeloos in de fout en schenkt Lazio overwinning

Napoli is er zaterdagavond opnieuw niet in geslaagd zich te onttrekken aan de sportieve malaise. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso was op bezoek bij nummer drie Lazio op weg naar een punt, maar een blunder van doelman David Ospina gooide roet in het eten: 1-0. Lazio blijft door de zege in het spoor van koplopers Internazionale en Juventus, terwijl Napoli zich moet behelpen met de negende plek.

In de eerste helft had Lazio het beste van het spel, al waren kansen schaars. Napoli speelde flets, maar had na een half uur spelen wel het gevaarlijkste moment tot dan toe. Lorenzo Insigne nam een vrije trap vanaf de zijkant van het veld verrassend ineens, maar werd ternauwernood gestuit door doelman Thomas Strakosha. Daarna volgden afstandspogingen van Napoli-middenvelder Allan en Lazio-speler Sergej Milinkovic-Savic, die beide geen doel troffen.

Op slag van rust kreeg Lazio de eerste grote kans van de wedstrijd. Milinkovic-Savic zal zijn volley al hebben geteld, maar zag dat Giovanni Di Lorenzo de bal op de doellijn weg kopte. In de tweede helft veranderde het spelbeeld en werd Napoli sterker. Piotr Zielinski raakte in de 67ste minuut met een verdekt schot de paal, terwijl Insigne negen minuten later gevaarlijk doorkwam maar recht op Strakosha schoot.

Lazio leek zich tevreden te stellen met een gelijkspel, maar kreeg in de 82ste minuut een cadeautje van de bezoekers. Doelman David Ospina wilde Ciro Immobile in de eigen zestien uitspelen, maar de spits van Lazio pakte de bal af en wist het lege doel te vinden: 1-0. In het restant waren Arek Milik en Insigne nog gevaarlijk voor Napoli met schoten, die beide gekeerd werden door Srakosha.