Feyenoord-talent mag weg: ‘De club is al aan het polsen en doen’

De kans is groot dat Wouter Burger het seizoen afmaakt bij een andere club. De achttienjarige middenvelder van Feyenoord wil graag op huurbasis vertrekken bij de Rotterdammers en heeft daarvoor inmiddels toestemming. "Ik ga met mijn zaakwaarnemer kijken welke clubs er gaan komen en wat het beste voor mij is", zegt Burger tegenover FOX Sports.

Burger begon het seizoen onder Jaap Stam als basisspeler, maar krijgt onder interim-trainer Dick Advocaat nauwelijks speeltijd. "Ik heb een tijd geleden aangegeven bij de club dat ik heel erg wilde gaan spelen en verhuurd wilde worden, omdat ik het gevoel heb dat ik er klaar voor ben. Na overleg met de club en de trainer heb ik te horen gekregen dat ik verhuurd mag worden."

Toch reisde Burger met Feyenoord af naar Marbella voor het winterse trainingskamp van de club. "Toen is Feyenoord gaan polsen en doen, maar nu op trainingskamp kwam ik erachter dat er toch nog wel wat twijfel was (of Burger verhuurd mag worden, red.). Dat heb ik even afgewacht, maar nu heb ik te horen gekregen dat ik toch verhuurd mag worden."

Burger staat open voor zowel een club uit de Keuken Kampioen Divisie als de Eredivisie. "Ik heb daarin geen voorkeur, ik ga gewoon zien wat er op mijn pad komt." Burger komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, waar de Nederlander in 2018 zijn officiële debuut maakte. Dit seizoen staat de teller op zeven Eredivisie-optredens, waarin hij niet scoorde.