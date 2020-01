Ajax sluit trainingskamp af met fraaie goals tegen Club Brugge

Ajax heeft twee dagen na de overwinning op KAS Eupen ook van Club Brugge weten te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag trad zaterdagmiddag, in tegenstelling tot de wedstrijd van donderdag, wel met de sterkste elf aan en kwam dankzij een eigen goal en fraaie doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes niet lang na rust op een 3-0 voorsprong. Geschutter achterin leverde Club in de slotfase echter toch nog de 3-1 op en daar bleef het ook bij in het Al Janoub Stadium .

Promes keerde na wekenlang blessureleed terug bij Ajax en Ten Hag ruimde in zijn basiself ook plek in voor de talenten Ryan Gravenberch en Lassina Traoré. De Amsterdammers hadden weinig tijd nodig om op voorsprong te komen en kregen daarbij hulp van de tegenstander. Een schot van Noussair Mazraoui werd namelijk door Odilon Kossounou dusdanig van richting veranderd dat doelman Simon Mignolet kansloos achterbleef.

Twee minuten later volgde via Ziyech al snel de 0-2 en ook hier ging de verdediging van de Belgen niet vrijuit. Dankzij geklungel achterin kon Traoré de bal klaarleggen voor de spelmaker, die vanaf de rand van de zestien heerlijk binnen schoot. Club liet zich daarna ook niet onbetuigd voor het doel van André Onana en een schot van Ruud Vormer vloog over de goal heen. Een goede redding van de keeper en ingrijpen op de lijn van Lisandro Martínez voorkwamen daarna een Belgisch doelpunt, voordat Ajax ook nog twee goede kansen liet liggen.

Promes kwam een paar minuten voor rust niet voorbij Mignolet en vlak daarna schoot een poging van Ziyech voor het vijandelijke doel langs. Ajax toonde zich niet lang na de rust nogmaals dodelijk voor het vijandelijke doel toen Club de bal op de middenlijn verspeelde en de Amsterdammers met vier man op het vijandelijke doel af konden. Via Traoré en Ziyech kwam de bal uiteindelijk terecht bij Promes en de aanvaller bekroonde zijn rentree met een hard schot.

Tien minuten na zijn goal zat de wedstrijd erop voor Promes en ook Ziyech en Mazraoui verlieten het veld voor Siem de Jong, Perr Schuurs en Danilo Pereira. Club verving op hetzelfde moment bijna het hele elftal en deze nieuwkomers gaven het spel van de Belgen een impuls. Onana wist met een aantal goede reddingen echter een tegentreffer te voorkomen en leek de nul te gaan houden. Een paar minuten voor tijd was het echter toch nog raak toen Schuurs zich af liet troeven en Loïs Openda de pijn voor de Belgen wat kon verzachten.