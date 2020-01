Eindhovens Dagblad: Gastón Pereiro heeft duidelijke boodschap voor Ron Jans

Gastón Pereiro ziet een overstap naar de Verenigde Staten niet zitten, zo weet het Eindhovens Dagblad zaterdagavond te melden op basis van informatie van 'ingewijden'. Op vrijdag werd bekend dat het FC Cincinatti van trainer Ron Jans achter de aanvallende middenvelder van PSV aanzit, maar de Uruguayaan wil liever in Europa blijven.

PSV heeft Pereiro in de etalage gezet, omdat het contract van de 24-jarige nummer tien na dit seizoen afloopt. De Eindhovenaren hopen in januari nog enkele miljoenen te vangen voor Pereiro, die in 2015 voor zes miljoen euro naar Nederland werd gehaald. FC Cincinatti zou willen voldoen aan de vraagprijs van 2,5 miljoen euro, maar de kans is dus klein dat Pereiro tot een akkoord komt met de club uit de Amerikaanse staat Ohio.

Pereiro staat naar verluidt nog altijd in de belangstelling van Fiorentina, al is het volgens het Eindhovens Dagblad de vraag of de Italiaanse club concreet wordt voor de Zuid-Amerikaan. Bovendien is het onduidelijk of de invloedrijke zaakwaarnemer van Pereiro, Paco Casal, akkoord gaat met een overgang naar Fiorentina. Ook Watford werd de voorbije tijd genoemd als geïnteresseerde club.

Pereiro nam op het trainingskamp van PSV in Qatar geen deel aan de oefenwedstrijden van de club. "Bewust, er wordt geïnformeerd naar hem door clubs", reageerde technisch manager John de Jong eerder al tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb het idee dat Gastón er nu open voor staat, want de Copa América komt eraan."