Manchester United bezorgt Krul hoofdpijn; Leicester City treurt in eigen huis

Manchester United weet eindelijk weer hoe winnen voelt. Na drie wedstrijden in alle competities zonder zege was het team van Ole Gunnar Solskjaer zaterdagmiddag een maatje te groot voor Norwich City en is men op een vijfde plaats in de Premier League terug te vinden. Chelsea had tegelijkertijd geen moeite met Burnley en profiteert eveneens van de verrassende nederlaag van Leicester City tegen Southampton. De achterstand van de Londenaren op de nummer twee bedraagt hoe dan ook nog zes punten.

Manchester United - Norwich City 4-0

Het duurde even voordat de wedstrijd op Old Trafford op gang kwam, maar vervolgens kregen de toeschouwers ook waar voor hun geld. Na 27 minuten verscheen de 1-0 op het scorebord: na subliem voorbereidend werk van Juan Mata werkte Marcus Rashford de bal van dichtbij achter Tim Krul. Fred, Andreas Pereira en Rashford kregen kansen om de voordelige marge te verdubbelen, maar slaagden er niet in om Krul te passseren. David de Gea hield Manchester United vlak voor de pauze op de been door een goede inzet van Todd Cantwell te keren en daarmee de voorsprong te behouden.

Het team van Solslkjaer gooide het duel na rust op slot. Zeven minuten na de onderbreking werd Brandon Williams onderuitgehaald door Krul: Rashford maakte geen fout vanaf elf meter. Twee minuten later kwam Martial bij een snel genomen corner van Mata hoger in de lucht dan twee verdedigers van Norwich en moest Krul opnieuw het antwoord schuldig blijven: 3-0. Een kwartier voor tijd bepaalde invaller Mason Greenwood vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand: 4-0.

Chelsea - Burnley 3-0

De eerste helft op Stamford Bridge was er voor Sean Dyche en zijn spelers een om snel te vergeten. Een kopbal van Jeff Hendrick leek de 0-1 te betekenen, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Een duidelijke charge van Matthew Lowton op Willian betekende niet veel later een strafschop voor Chelsea: Jorginho maakte geen fout vanaf elf meter. Drie minuten voor de 2-0 werd een inzet van Ben Mee door Ross Barkley uit de doelmond gehaald. Aan de tweede treffer, van Tammy Abraham, ging ook nog eens een fout van Nick Pope aan vooraf.

Burnley kon ook niet slechter aan het tweede bedrijf beginnen, daar het team van Dyche vier minuten na de pauze op een 3-0 achterstand werd gezet. Na een voorzet van César Azpilicueta richting de verste paal werkte Callum Hudson-Odoi het derde doelpunt van the Blues binnen. Het team van Lampard liet de teugels in het restant van de tweede helft allerminst vieren, maar alle kansen in en rondom het doelgebied van the Clarets werden verprutst en zodoende mocht Burnley zich nog gelukkig prijzen met een 3-0 nederlaag. Het is desalniettemin de vierde competitienederlaag op rij.

Leicester City - Southampton 1-2

Leicester City had weinig tijd nodig om op voorsprong te komen tegen Southampton, dat in de afgelopen weken wat afstand heeft weten te nemen van de degradatiezone. Met nog geen kwartier op de klok zorgde Dennis Praet op aangeven van Jamie Vardy al voor de openingstreffer, al kon de thuisploeg hier niet lang van genieten. Vijf minuten later was het namelijk alweer gelijk via een van richting veranderd schot van Stuart Armstrong. Via Vardy leek Leicester vervolgens weer de leiding te pakken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft stond de VAR met het terugdraaien van een strafschop na een vermeende overtreding van Çaglar Söyüncü en het afkeuren van een goal van Kelechi Iheanacho wegens buitenspel nog twee keer in het middelpunt van de belangstelling en die laatste beslissing kwam de thuisploeg duur te staan. Danny Ings schoot in de 82e minuut namelijk de 1-2 achter Kasper Schmeichel, waarna een rake kopbal van Jonny Evans in de slotminuut nogmaals werd afgekeurd wegens buitenspel. Leicester, dat eerder dit seizoen nog met 0-9 won van the Saints, kan later dit weekend de tweede plek verliezen aan Manchester City.

Everton - Brighton & Hove Albion 1-0

Carlo Ancelotti won zijn eerste twee competitiewedstrijden als manager van Everton van Burnley en Newcastle United, voordat anderhalve week geleden een nipte nederlaag tegen Manchester City volgde. Zaterdagmiddag lachte het gelukt de Italiaan echter weer toe tegen het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper en Alireza Jahanbakhsh, die allebei in de basis begonnen. Richarlison zette met een schot dat er via de binnenkant van de paal in ging voor de rust de eerste treffer op het scorebord en daar bleek het ook bij. Dominic Calvert-Lewin wist tien minuten voor tijd ook nog te scoren, maar zijn treffer ging niet door vanwege een handsbal in de opbouw naar het doelpunt.

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1-1

Miguel Almirón maakte onlangs, na een moeizame beginperiode in Engeland, zijn eerste Premier League-doelpunt en zaterdagmiddag was het weer raak voor de Paraguayaan. Al na zeven minuten spelen kreeg hij de bal na een snelle aanval op een presenteerblaadje van Dwight Gayle, waarna Almirón de bal in de bovenhoek prikte. Wolverhampton liet zich hier echter niet door uit het veld slaan en een schuiver van Leander Dendoncker leverde zeven minuten later al de gelijkmaker op. De thuisploeg kreeg in het restant van de wedstrijd vervolgens kansen op meer, maar Martin Dubravka toonde zich een te groot obstakel met knappe reddingen op inzetten van Raúl Jiménez en Pedro Neto.