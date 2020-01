Ibrahimovic draagt met eerste goal bij aan broodnodige zege AC Milan

AC Milan heeft zaterdagmiddag na drie keer puntverlies op rij weer eens een overwinning weten te boeken in de Serie A. I Rossoneri waren op Sardinië met 0-2 te sterk voor Cagliari en Zlatan Ibrahimovic eiste een van de hoofdrollen op. De Zweed stond voor het eerst sinds zijn terugkeer in Milaan in de basis en was meteen trefzeker. Milan stijgt door de overwinning voorlopig naar de achtste plek en heeft nu een punt meer dan Napoli, dat zaterdagavond nog tegen Lazio speelt.

Net als Ibrahimovic mocht ook Rafael Leão zijn opwachting maken in de basis en met het nieuwe aanvalsduo was Milan in de eerste helft de bovenliggende partij. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van linksback Theo Hernández, wiens schot echter gekeerd werd door doelman Robin Olsen. De sluitpost had voor de rust ook een antwoord op een kopbal van Ibrahimovic, terwijl een poging van Alessio Romagnoli vlak langs het doel verdween.

Ondanks deze kansen ontsnapte Milan acht minuten voor de rust aan een tegentreffer toen Gianluigi Donnarumma bijna verrast werd door een slim lobje van Nahitan Nández. De doelman was echter net op tijd terug op de bal uit zijn goal te tikken, waardoor er met een gelijke stand gerust werd. In de eerste minuut van de tweede helft was het vervolgens toch raak voor de bezoekers toen Leão een lange bal knap controleerde en zijn van richting veranderde schot over Olsen heen caramboleerde.

Milan zat hiermee op rozen en een dik kwartier later was het Ibrahimovic die het duel in het slot gooide. De spits timede eerst nog verkeerd bij een diepe bal, maar stond daarna wel op de goede plek om een voorzet van Hernández in een keer in de verre hoek voorbij Olsen te schieten. In de slotfase kwam er ook nog een tweede doelpunt voor de routinier, maar zijn rake kopbal werd afgevlagd wegens buitenspel.