Napoli en RB Leipzig ronden transfer van 13 miljoen af: ‘Welkom Diego’

Diego Demme vervolgt zijn loopbaan bij Napoli. De topclub uit Italië maakt zaterdag via de officiële kanalen melding van de komst van de middenvelder, die voor een bedrag van dertien miljoen euro van RB Leipzig is overgenomen. Demme onderging vrijdag een medische keuring in Rome en zette zaterdag zijn handtekening onder een contract.

“Welkom Diego”, zo laat voorzitter Aurelio De Laurentiis op sociale media weten. Voor de vader van Demme, een Italiaan, is de transfer van zijn zoon naar Napoli een droom die uitkomt. Hij is fervent supporter van Napoli en noemde zijn zoon naar Diego Armando Maradona, die in de jaren tachtig en negentig voor de Napolitanen speelde.

Demme, 28 jaar, genoot zijn jeugdopleiding bij Arminia Bielefeld en kwam tussen 2012 en 2014 voor SC Paderborn uit. In het tenue van RB Leipzig kwam de verdedigende middenvelder tot 214 duels in alle competities. Daarin was de enkelvoudig A-international van Duitsland goed voor twee doelpunten en achttien assists.

Demmen zal zeker niet de laatste winterse versterking van Napoli zijn. Stanislav Lobotka onderging zaterdagochtend eveneens een medische keuring in Rome, na een akkoord met Celta de Vigo over een transfersom van twintig miljoen euro exclusief bonussen. Napoli staat momenteel op een teleurstellende achtste plaats in de Serie A.