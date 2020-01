Ten Hag heeft Promes terug en zet talenten op middenveld en voorin

Ajax speelt zaterdag tegen Club Brugge zijn laatste oefenwedstrijd voordat de de Eredivisie tegen weer van start gaat en Quincy Promes maakt zijn rentree in de basiself van trainer Erik ten Hag. De aanvaller ontbrak vanwege een blessure in de laatste wedstrijden voor de winterstop, maar is nu weer helemaal fit. Ten Hag ruimt daarnaast basisplekken in voor de talenten Ryan Gravenberch en Lassina Traoré. Het eerste fluitsignaal in het Al Janoub Stadium zal om 17.00 uur klinken.

Ajax speelde afgelopen donderdag ook al een oefenwedstrijd tegen een Belgische tegenstander. Ten Hag koos er toen tegen KAS Eupen voor om met een jonge ploeg aan te treden en alleen Traoré, die in dat duel trefzeker was, behoudt zijn basisplaats ten opzichte van de met 2-0 gewonnen wedstrijd.

André Onana neemt zijn plek in het doel weer in, terwijl de achterhoede vanwege het ontbreken van Daley Blind bestaat uit Noussair Mazraoui, Joël Veltman, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld krijgt Gravenberch gezelschap van Donny van de Beek en Hakim Ziyech. De aanval wordt gevormd door Dusan Tadic, Promes en Traoré.

Op de reservebank is plek voor onder meer Perr Schuurs, Edson Álvarez, Razvan Marin en talenten als Naci Ünüvar, Danilo Pereira en Kenneth Taylor. David Neres en Klaas-Jan Huntelaar zijn wel mee op trainingskamp in Qatar, maar ontbreken vanwege blessureleed. De rentree van Ryan Babel lijkt ook op korte termijn afgerond te gaan worden, maar hij is nog niet officieel gepresenteerd als speler van Ajax. Wel heeft hij volgens De Telegraaf zaterdag de medische keuring met succes doorstaan.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Ziyech; Tadic, Traoré, Promes.